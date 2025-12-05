Les 4 saisons de Vivaldi, Ave Maria et célèbres concertos Église de La Madeleine PARIS
Les 4 saisons de Vivaldi, Ave Maria et célèbres concertos Église de La Madeleine PARIS vendredi 5 décembre 2025.
Orchestre Hélios
Violon Solo : Glen Rouxel
Programme: « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen» de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini , « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel
Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.
Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.
De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.
Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.
Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.
Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.
Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.
Le mardi 15 décembre 2026
de 20h00 à 21h15
Le vendredi 20 novembre 2026
de 20h00 à 22h15
Le vendredi 23 octobre 2026
de 20h00 à 22h15
Le mercredi 30 septembre 2026
de 20h00 à 21h15
Le jeudi 13 août 2026
de 20h00 à 21h15
Le samedi 18 juillet 2026
de 20h00 à 21h15
Le mercredi 17 juin 2026
de 20h00 à 21h15
payant
De 20 à 60 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T21:45:00+01:00
fin : 2026-12-15T22:15:00+01:00
Date(s) : 2026-06-17T20:00:00+02:00_2026-06-17T21:15:00+02:00;2026-07-18T20:00:00+02:00_2026-07-18T21:15:00+02:00;2026-08-13T20:00:00+02:00_2026-08-13T21:15:00+02:00;2026-09-30T20:00:00+02:00_2026-09-30T21:15:00+02:00;2026-10-23T20:00:00+02:00_2026-10-23T22:15:00+02:00;2026-11-20T20:00:00+02:00_2026-11-20T22:15:00+02:00;2026-12-15T20:00:00+02:00_2026-12-15T21:15:00+02:00
Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 PARIS
https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 concertshelios@gmail.com
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