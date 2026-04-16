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Les 6 Maisons de Lulu Baluchon Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies

Les 6 Maisons de Lulu Baluchon Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 13 août 2026.

Adresse : Foyer JJ Coupon

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Buis-les-Baronnies

Les 6 Maisons de Lulu Baluchon Festival Les Petits Pestacles

Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Cie Carlota tralala
Marionnettes sur table
45 mn
de 3 à 103 ans A voir en famille
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Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36  carlotatralala@orange.fr

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English :

Cie Carlota tralala
Table puppets
45 minutes
ages 3 to 103 See with the whole family

L’événement Les 6 Maisons de Lulu Baluchon Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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