Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-30 20:00:00

fin : 2026-03-31 22:00:00

2026-03-30 2026-03-31

Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir Kazakhstan 2h

Dans le tumulte post-soviétique du Kazakhstan en 1993, les fermes collectives sont démantelées et les propriétés sur le point d’être privatisées. Les dirigeants locaux ont depuis longtemps outrepassé leurs pouvoirs officiels, se partageant les ressources comme ils l’entendent. Abel, éleveur local, voudrait simplement sa part, mais la situation est plus complexe qu’il ne l’imaginait. Doit-il jouer le jeu de la corruption ou défendre ce qui lui paraît juste ?

Une chronique quasi documentaire à la mise en scène impressionnante Télérama .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com

