Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir Cinéma Casino Clamecy
Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir Cinéma Casino Clamecy lundi 30 mars 2026.
Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:00:00
fin : 2026-03-31 22:00:00
Date(s) :
2026-03-30 2026-03-31
Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir Kazakhstan 2h
Dans le tumulte post-soviétique du Kazakhstan en 1993, les fermes collectives sont démantelées et les propriétés sur le point d’être privatisées. Les dirigeants locaux ont depuis longtemps outrepassé leurs pouvoirs officiels, se partageant les ressources comme ils l’entendent. Abel, éleveur local, voudrait simplement sa part, mais la situation est plus complexe qu’il ne l’imaginait. Doit-il jouer le jeu de la corruption ou défendre ce qui lui paraît juste ?
Une chronique quasi documentaire à la mise en scène impressionnante Télérama .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir
L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir Clamecy a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Clamecy Haut Nivernais