Les âmes égarées, Temple protestant, Sedan

Informations pratiques

Les âmes égarées 19 et 20 septembre Temple protestant Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez « Les âmes égarées », une exposition de Jean-Luc Cubaret, artiste plasticien de notoriété internationale et figure remarquée de l’expressionisme français contemporain.

A travers cette oeuvre, l’artiste mêle avec humour témoignages et traces du passé dans une recontextualisation contemporaine inspirée de la pop culture. Réalisées à partir de photographies numérisées et imprimées sur des panneaux d’aluminium, puis retouchées à la peinture acrylique, ses créations associent différents médiums dans une palette flamboyante.

Le vernissage, ouvert au public, aura lieu en présence de l’artiste, qui pourra échanger avec les visiteurs.

Temple protestant Place Alsace-Lorraine, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr En 1893, le pasteur Goulden décide de faire construire un nouveau temple, plus vaste. Il acquiert un terrain situé sur la place d’Alsace-Lorraine, aménagée à l’emplacement des anciennes fortifications démolies après 1875. Le temple monumental est édifié dans le style romano-byzantin, selon les plans de l’architecte Henri Couty.

Découvrez « Les âmes égarées », une exposition de Jean-Luc Cubaret, artiste plasticien de notoriété internationale et figure remarquée de l’expressionisme français contemporain.

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan