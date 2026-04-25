Les âmes s’honorent Saison Ah ? Maison des cultures de pays Parthenay
Les âmes s’honorent Saison Ah ? Maison des cultures de pays Parthenay dimanche 7 juin 2026.
Parthenay
Les âmes s’honorent Saison Ah ?
Maison des cultures de pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public dès 12 ans
Les âmes s’honorent
Collectif FfOnO (79)
Sortie de chantier publique !
En regardant d’anciennes photos, de défunts, Catherine s’est mise à peindre leurs portraits. Durant ces heures de dessin et de peinture, un dialogue s’est noué avec ces personnages, ils sont devenus “ses fantômes”. Musique électro, théâtre corporel et cirque accompagnent le miracle de cette transmission entre générations. Le Collectif FfOnO est accueilli en résidence par Ah ? .
Maison des cultures de pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Les âmes s’honorent Saison Ah ?
L’événement Les âmes s’honorent Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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