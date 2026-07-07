Les animations estivales au camping d’Aleth Étang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon
mardi 7 juillet 2026 · Étang du château d'Aleth · Saint-Malo-de-Beignon
Informations pratiques
Saint-Malo-de-Beignon
Les animations estivales au camping d’Aleth
Étang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-07
Le camping d’Aleth souhaite vous offrir des soirées chaleureuses, où la culture, la gastronomie et la convivialité se mêlent pour créer des souvenirs inoubliables. Des moments de bonheur et de découverte à partager!
Au programme en juillet 2026
Mardi 7 14h30-16h30 Balade Contes et créations de nature organisé par OBC
Vendredi 17 19h-22h20 Concert de musiques et danses bretonnes organisé par OBC
Mercredi 22 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe
Mercredi 22 20h30 -21h15 Spectacle vivant | Castel’Art
Jeudi 23 19h-22h Musique acoustique | Cyl DUO
Samedi 25 19h-22h Concert de musique avec le groupe Feregas
Lundi 27 20h30-22h Soirée contée avec Ozegan
Mardi 28 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe
Mercredi 29 à 22h Cinéma en plein Air organisé par OBC
Jeudi 30 19h-22h Concert de musique avec le groupe Anti Ruilh
En août
Lundi 3 de 20h30 à 22h Soirée contée avec Katia BESSETTE
Mercredi 5 de 10h30 à 12h30 puis de 14h à 18h30 Journée d’animations sur la préhistoire organisé par OBC
Jeudi 6 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe
Mercredi 5 de 20h30 à 21h15 Spectacle vivant | Castel’Art
Lundi 10 de 20h30 à 22h Soirée contée avec Ozegan
Mercredi 12 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe
Jeudi 20 de 19h à 22h Concert de musique avec le groupe Duo Ropa
Mercredi 12 de 20h30 à 21h15 Spectacle vivant | Castel’Art
Jeudi 13 de 19h à 22h Musique acoustique | Cyl DUO
Lundi 17 de 20h30 à 22h Soirée contée avec Katia BESSETTE
Mardi 18 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe
Concerts/ Spectacles offerts par le camping. Repas à thème sur réservation. .
Étang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les animations estivales au camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Saint-Malo-de-Beignon (Morbihan)
- Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour Etang d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 17 juillet 2026
- Spectacle La Malle Enchantée Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 22 juillet 2026
- Cinéma en plein air Les Trois Mousquetaires d’Artagnan Saint-Malo-de-Beignon 30 juillet 2026
- Soirées contées avec Katia Bessette Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 3 août 2026
- Journée d’animations autour de la navigation préhistorique Base de loisirs Saint-Malo-de-Beignon 5 août 2026