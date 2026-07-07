Les animations estivales au camping d’Aleth Étang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon

Informations pratiques

Saint-Malo-de-Beignon

Les animations estivales au camping d’Aleth

Étang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-07

Le camping d’Aleth souhaite vous offrir des soirées chaleureuses, où la culture, la gastronomie et la convivialité se mêlent pour créer des souvenirs inoubliables. Des moments de bonheur et de découverte à partager!

Au programme en juillet 2026

Mardi 7 14h30-16h30 Balade Contes et créations de nature organisé par OBC

Vendredi 17 19h-22h20 Concert de musiques et danses bretonnes organisé par OBC

Mercredi 22 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe

Mercredi 22 20h30 -21h15 Spectacle vivant | Castel’Art

Jeudi 23 19h-22h Musique acoustique | Cyl DUO

Samedi 25 19h-22h Concert de musique avec le groupe Feregas

Lundi 27 20h30-22h Soirée contée avec Ozegan

Mardi 28 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe

Mercredi 29 à 22h Cinéma en plein Air organisé par OBC

Jeudi 30 19h-22h Concert de musique avec le groupe Anti Ruilh

En août

Lundi 3 de 20h30 à 22h Soirée contée avec Katia BESSETTE

Mercredi 5 de 10h30 à 12h30 puis de 14h à 18h30 Journée d’animations sur la préhistoire organisé par OBC

Jeudi 6 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe

Mercredi 5 de 20h30 à 21h15 Spectacle vivant | Castel’Art

Lundi 10 de 20h30 à 22h Soirée contée avec Ozegan

Mercredi 12 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe

Jeudi 20 de 19h à 22h Concert de musique avec le groupe Duo Ropa

Mercredi 12 de 20h30 à 21h15 Spectacle vivant | Castel’Art

Jeudi 13 de 19h à 22h Musique acoustique | Cyl DUO

Lundi 17 de 20h30 à 22h Soirée contée avec Katia BESSETTE

Mardi 18 de 10h à 16h Balade Contée avec Morgan et sa harpe

Concerts/ Spectacles offerts par le camping. Repas à thème sur réservation. .

Étang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62

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English :

L’événement Les animations estivales au camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande