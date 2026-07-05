Les animations estivales de La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly
dimanche 5 juillet 2026 · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Les animations estivales de La Guinguette du Port de Glénac
Port de Glénac La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-27 2026-09-12 2026-09-24
La Guinguette du Port de Glénac vous invite à venir passer des soirées estivales festives et conviviales avec une programmation riche en concerts et spectacles !
Au programme
EN JUILLET
Le 5 à 16h Contes avec Valentin Lacomba
Le 8 à 21h C’est pas sorcière ! Spectacle engagé
Le 11 à 19h Les Fleurs du Mal, solo accordéon
Le 25 à 21h Thierry Svahn et Kaly, chanson, accordéon et batterie
Le 30 à 18h DJ Set Slamé, Bolo L’Oiseau, Les mots papillons
EN AOÛT
Le 8 à 21h El Maout, éléctro buccal
Le 14 Oniriques, voyage musical, Bolo l’Oiseau et Eddy Burns
Le 22 à 21h Kiliminog, concert rock
Le 27 D-Frak, éléctro déjantée
EN SEPTEMBRE
Le 12 à 18h Tour de Contes, Aziliz Chartier-Mahé
Le 24 à 18h Oui Oui Gang et Dalid’Hasselhoff .
Port de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 66 94 64 10
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English :
L’événement Les animations estivales de La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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