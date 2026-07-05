Informations pratiques

La Gacilly

Les animations estivales de La Guinguette du Port de Glénac

Port de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-27 2026-09-12 2026-09-24

La Guinguette du Port de Glénac vous invite à venir passer des soirées estivales festives et conviviales avec une programmation riche en concerts et spectacles !

Au programme

EN JUILLET

Le 5 à 16h Contes avec Valentin Lacomba

Le 8 à 21h C’est pas sorcière ! Spectacle engagé

Le 11 à 19h Les Fleurs du Mal, solo accordéon

Le 25 à 21h Thierry Svahn et Kaly, chanson, accordéon et batterie

Le 30 à 18h DJ Set Slamé, Bolo L’Oiseau, Les mots papillons

EN AOÛT

Le 8 à 21h El Maout, éléctro buccal

Le 14 Oniriques, voyage musical, Bolo l’Oiseau et Eddy Burns

Le 22 à 21h Kiliminog, concert rock

Le 27 D-Frak, éléctro déjantée

EN SEPTEMBRE

Le 12 à 18h Tour de Contes, Aziliz Chartier-Mahé

Le 24 à 18h Oui Oui Gang et Dalid’Hasselhoff .

Port de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 66 94 64 10

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English :

L’événement Les animations estivales de La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande