Soirée Cabaret Place Yves Rocher La Gacilly
Soirée Cabaret Place Yves Rocher La Gacilly vendredi 17 juillet 2026.
La Gacilly
Soirée Cabaret
Place Yves Rocher Les Halles La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Pour fêter le 40ème anniversaire du jumelage de la Gacilly avec la ville autrichienne de Hollersbach, le Comité de jumelage organise une soirée cabaret.
Animation musicale pour l’apéro avec Les Joueurs de Bagad et concerts avec les Bretts (reprise rock) et musique autrichienne avec les Hollersbachers
Repas sur réservation: entrée, plat et dessert
Points de vente à La Gacilly: Le Panorama, La Marelle, L’épicerie et Agence Tonic Voyages et en ligne sur HelloAsso .
Place Yves Rocher Les Halles La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 20 01 41 52
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English :
L’événement Soirée Cabaret La Gacilly a été mis à jour le 2026-06-17 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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