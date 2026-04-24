Les animaux et le droit : regards croisés sur la condition animale Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Quel statut le Droit accorde-t-il à l’animal ? Comment ce statut a-t-il évolué au fil du temps ? Les animaux ont-ils des droits ? Et de quelle manière les évolutions de la société influencent-elles les institutions ?

La Maison de l’animal en ville vous propose une rencontre autour du thème « Animaux et Droit » à travers quatre interventions qui croiseront les approches historiques, juridiques, sociales et artistiques.

Au programme :

Naissance d’une discipline : l’invention du droit animalier

Ninon Maillard, maîtresse de conférences en histoire du droit à l’université Paris-Nanterre et codirectrice de la Revue semestrielle de droit animalier, reviendra sur l’histoire du droit et sur l’émergence du droit animalier.

Une relation morale devenue légale ? Zoos, cirques et delphinariums, entre exploitation et conservation

Jean Estebanez, géographe, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil et au Lab’Urba, abordera la dimension sociale des relations entre humains et animaux.



Des chiens pour humaniser la justice

Caroline Scamps, avocate au barreau de Paris et présidente de l’association Les Chiens de justice, partagera son expérience de la médiation animale avec ses deux chiens, Papy et Scarlett. Elle évoquera l’apport de cette pratique dans l’accompagnement des victimes de violences au cours de leur parcours judiciaire.

Dénoncer la maltraitance animale

Coco, dessinatrice, présentera son livre Pauvres Bêtes, enquête dessinée consacrée à la condition animale et à la maltraitance.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Les ouvrages pourront être achetés sur place.

En écho à cette programmation, des reproductions de planches issues du livre Pauvres Bêtes de Coco sont exposées à la Maison de l’animal en ville.

Conférences, témoignages et échange avec le public : une rencontre pour mieux comprendre la place de l’animal dans le droit et dans notre société.

Le samedi 09 mai 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:30:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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