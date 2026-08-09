Les Années 80, La tournée Auxerrexpo Auxerre
samedi 5 décembre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Les Années 80, La tournée
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 22:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, LÂÂM, PEDRO CASTANO…
Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie ! .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Années 80, La tournée
L’événement Les Années 80, La tournée Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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