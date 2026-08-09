Les Années 80, La tournée Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Les Années 80, La tournée

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 22:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, LÂÂM, PEDRO CASTANO…

Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie ! .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Années 80, La tournée

L’événement Les Années 80, La tournée Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)