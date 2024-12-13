Les Années 80, La Tournée REIMS ARENA Reims
Les Années 80, La Tournée REIMS ARENA Reims vendredi 29 mai 2026.
Les Années 80, La Tournée REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 42 – 42 – 62 EUR
2026-05-29 20:00:00
2026-05-29
2026-05-29
LIO, PLASTIC BERTRAND, JULIE PIETRI, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE (ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…
Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes.
Assistez à un show exceptionnel où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie ! .
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César
Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 44 72
