Les Années 80, La Tournée REIMS ARENA Reims

Les Années 80, La Tournée
REIMS ARENA
24 Boulevard Jules César
Reims
Marne

Tarif : 42 – 42 – 62 EUR

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

LIO, PLASTIC BERTRAND, JULIE PIETRI, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIANE (ZOUK MACHINE), JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…

Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes.

Assistez à un show exceptionnel où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie ! .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César

Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 44 72

