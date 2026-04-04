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LES ANNEES 80 ZENITH D’AMIENS Amiens

LES ANNEES 80 ZENITH D’AMIENS Amiens

LES ANNEES 80 ZENITH D’AMIENS Amiens vendredi 28 janvier 2028.

Lieu : ZENITH D'AMIENS

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2028-01-28

Fin : 2028-01-28

Heure de début : 20:00

LES ANNEES 80 Début : 2028-01-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

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