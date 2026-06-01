Les années Agnès B, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau
Les années Agnès B, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Les années Agnès B Samedi 6 juin, 11h15 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:15:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:15:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Myriam Chopin et Olivier Faron, historiens, publiaient en 2018 un ouvrage intitulé Les années Agnès B. Chaque chapitre interrogeait l’une des multiples facettes d’une vie consacrée à la création, la sienne et celle des autres, de la mode à l’entreprise, du mécénat à la galerie. La table ronde à laquelle les auteurs ont accepté de participer reviendra sur la richesse de ce parcours hors du commun où les liens entre créations de mode et histoire de l’art se tissent et s’entrelacent.
Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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