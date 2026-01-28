Les années Hit Parade Salle polyvalente Clamecy

Les années Hit Parade

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

2026-04-11

Tandem Events Production présente Les années Hit Parade 2h30 de spectacle avec nos stars des années 70/80. Le meilleur des tributes réunis pour la première fois pour un show unique Les plus grands succès chantés en live de Abba, Dalida, Cloclo, Mike Brant, Annie Cordy, Joe Dassin, France Gall Spectacle interprété en direct par Abba Girls Sandy Sims Brice Bastien Remy Rosa Krystel Lenec Arthur Jorka accompagnés de 6 danseurs et danseuses Animé par Lolo Buvette et petite restauration sur place Infos/réservations/billetteries Radio Flotteurs FM 03 86 27 31 31 .

