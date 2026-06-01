Les apéros- Dansez ! avec Ola-Latina + concert Colectivo Caliente Cave à Musique Mâcon jeudi 18 juin 2026.

Mâcon

Les apéros- Dansez ! avec Ola-Latina + concert Colectivo Caliente

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Si vous aimez Buena Vista Social Club, Compay Segundo.

Dansez ! avec Ola-Latina

Mâcon, salsa.

Association mâconnaise de salsa, Ola-Latina anime tout au long de l’année des soirées dansantes sur l’ensemble du territoire.

Colectivo Caliente.

Lyon, Salsa afro-cubaine.

Le Colectivo Caliente est un collectif de musiciens et musiciennes passionné·es, réuni·es pour célébrer et transmettre l’héritage culturel des Amériques noires. Le cœur battant de leur répertoire puise sa force dans le son cubano . Né dans les terres orientales de l’île, ce genre fondateur — parent de la salsa, mais héritier de la trova et du changüí — nourrit des polyrythmies riches et envoûtantes, rendant hommage à cette musique qui a irrigué le continent américain et conquis les pistes de danse du monde entier.

Repli en salle en cas de pluie. Restauration sur place. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org

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English : Les apéros- Dansez ! avec Ola-Latina + concert Colectivo Caliente

L’événement Les apéros- Dansez ! avec Ola-Latina + concert Colectivo Caliente Mâcon a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)