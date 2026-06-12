Salon des artistes régionaux Salle du Pavillon Mâcon
Salon des artistes régionaux Salle du Pavillon Mâcon mardi 16 juin 2026.
Mâcon
Salon des artistes régionaux
Salle du Pavillon 5 Impasse de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Salon des artistes régionaux organisé par l’Académie d’Art de Mâcon.
Invitée d’honneur Pamela Galfo. .
Salle du Pavillon 5 Impasse de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 09 63 04 camusgilles3240@neuf.fr
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English : Salon des artistes régionaux
L’événement Salon des artistes régionaux Mâcon a été mis à jour le 2026-06-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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