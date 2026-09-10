Les apprentis paléographes, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Les apprentis paléographes Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales du Morbihan Morbihan

à partir de 8 ans, en famille. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un farfadet s’est introduit dans les réserves des archives et a mélangé les documents anciens ! Saurez-vous tout remettre en ordre ?

À travers un parcours de cinq jeux, venez tester vos talents pour découvrir les écritures caroline et gothique, repérer des lettres aux formes surprenantes, apprivoiser les abréviations utilisées par nos ancêtres. Puzzles, énigmes… jusqu’au défi final : lire une lettre du roi Charles VIII.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

Un farfadet s’est introduit dans les réserves des archives et a mélangé les documents anciens ! Saurez-vous tout remettre en ordre ?

© Archives départementales du Morbihan