Les Archives se racontent en vidéos, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

Les Archives se racontent en vidéos 19 et 20 septembre Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Projection en continu de vidéos et courts-métrages pour découvrir les missions des Archives départementales.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Projection en continu de vidéos et courts-métrages pour découvrir les missions des Archives départementales. archives film

© Svéa François