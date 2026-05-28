Les Archives se racontent La renaissance du quartier St-Jacques des ruines de 1944 à la construction d’un coeur battant d’Amiens Amiens

Amiens

Les Archives se racontent La renaissance du quartier St-Jacques des ruines de 1944 à la construction d’un coeur battant d’Amiens

3 place Louis Dewailly Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 18:15:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

La renaissance du quartier Saint-Jacques des ruines de 1944 à la construction

d’un cœur battant d’Amiens.

Conférence de Michel Hagnerelle, Pierre François, José Riquier, François Sirel, et Virginie Vimeux

A la libération de la ville, le 31 août 1944, Amiens est profondément sinistrée avec 100 hectares détruits en centre-ville ; le quartier Saint-Jacques est un champ de ruines.

Sous la direction de Pierre Dufau, urbaniste en chef de la seconde Reconstruction, le quartier Saint-Jacques est complétement remembré et redessiné.

Dès 1946, le chantier symbolique des ISAI, autour du stade Thédié, lance la reconstruction totale du quartier. Jusqu’aux années 1970, des édifices majeurs consacrent la renaissance progressive de Saint-Jacques restauration de l’église (1964), construction du complexe sportif Pierre de Coubertin et de la Maison de la culture

(1966), construction de la résidence Le Stengel, restauration de l’espace Dewailly (années 1970)…

La renaissance du quartier Saint-Jacques des ruines de 1944 à la construction

d’un cœur battant d’Amiens.

Conférence de Michel Hagnerelle, Pierre François, José Riquier, François Sirel, et Virginie Vimeux

A la libération de la ville, le 31 août 1944, Amiens est profondément sinistrée avec 100 hectares détruits en centre-ville ; le quartier Saint-Jacques est un champ de ruines.

Sous la direction de Pierre Dufau, urbaniste en chef de la seconde Reconstruction, le quartier Saint-Jacques est complétement remembré et redessiné.

Dès 1946, le chantier symbolique des ISAI, autour du stade Thédié, lance la reconstruction totale du quartier. Jusqu’aux années 1970, des édifices majeurs consacrent la renaissance progressive de Saint-Jacques restauration de l’église (1964), construction du complexe sportif Pierre de Coubertin et de la Maison de la culture

(1966), construction de la résidence Le Stengel, restauration de l’espace Dewailly (années 1970)… .

3 place Louis Dewailly Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

The rebirth of the Saint-Jacques district: from the ruins of 1944 to the construction of a beating heart

a beating heart of Amiens.

Lecture by Michel Hagnerelle, Pierre François, José Riquier, François Sirel, and Virginie Vimeux

By the time the city was liberated on August 31, 1944, Amiens had been devastated, with 100 hectares destroyed in the city center; the Saint-Jacques district was a field of ruins.

Under the direction of Pierre Dufau, chief town planner for the Second Reconstruction, the Saint-Jacques district was completely reorganized and redesigned.

In 1946, the symbolic ISAI construction site around the Thédié stadium launched the total reconstruction of the district. Until the 1970s, major buildings marked the gradual rebirth of Saint-Jacques: restoration of the church (1964), construction of the Pierre de Coubertin sports complex and Maison de la Culture

(1966), construction of the Le Stengel residence, restoration of the Espace Dewailly (1970s)…

L’événement Les Archives se racontent La renaissance du quartier St-Jacques des ruines de 1944 à la construction d’un coeur battant d’Amiens Amiens a été mis à jour le 2026-05-26 par OT D’AMIENS