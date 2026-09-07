Les archives : un patrimoine fragile, une mémoire à protéger, Archives Municipales, Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Les archives : un patrimoine fragile, une mémoire à protéger Samedi 19 septembre, 11h00 Archives Municipales Haute-Loire

gratuit, 12 personnes maximum, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion d’une visite des archives municipales, venez découvrir le métier et le rôle des archivistes dans la préservation de ce patrimoine. A cette occasion, seront exposés des documents restaurés issus des fonds, de la Révolution française à nos jours.

Archives Municipales 1 Place du Martouret, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471040789 https://www.lepuyenvelay.fr/culture-et-patrimoine/Archives-municipales-n17.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}] Situé au troisième étage de l’Hôtel de ville, le service des Archives et de la Documentation collecte, classe, conserve et communique l’ensemble des documents produits par les services et établissements municipaux.

Les fonds sont organisés selon le cadre de classement réglementaire :

– les archives anciennes pour la période antérieure à la Révolution (séries AA à II),

– les archives modernes pour la période 1790-1940 (séries A à R),

– les archives contemporaines pour la période postérieure à 1940 (série W).

Une salle de lecture de huit places permet l’accueil d’étudiants, d’historiens, de généalogistes ainsi que de toute personne intéressée par l’histoire de la ville du Puy-en-Velay.

Les magasins d’archives conservent sur plus d’un kilomètre linéaire de rayonnages des documents témoignant de l’histoire de la cité dont les plus anciens remontent au XIIIe siècle.

Le fond documentaire comprend des ouvrages propres à l’histoire locale et du Puy-en-Velay.

A l’occasion d’une visite des archives municipales, venez découvrir le métier et le rôle des archivistes dans la préservation de ce patrimoine. A cette occasion, seront exposés des documents issus de…

© Archives municipales du Puy-en-Velay