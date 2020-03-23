Les artistes qu’on mérite Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Les artistes qu’on mérite

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-25 22:00:00

Date(s) :

2027-03-23 2027-03-24 2027-03-25

Tout public

Les artistes qu’on mérite

Conception, mise en scène, texte et musique Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl

Dans un monde toujours plus tourmenté, de quelles œuvres, de quels artistes avons-nous besoin ? Entre fiction, performance et incursions documentaires, Les artistes qu’on mérite envisage l’art comme révolution sensible.

À sa mort, Serge, professeur de dessin, ne parvient pas à identifier l’endroit où il vient d’atterrir. Ce lieu, c’est le Purgatoire imaginé par Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl, où des artistes issus d’époques différentes attendent leur jugement une sculptrice de la Renaissance, un musicien du XIXe siècle ou encore un jeune artiste fauché dans la fleur de l’âge. Le duo de metteurs en scène s’inspire des Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari, premier livre d’Histoire de l’Art écrit en 1550, où l’auteur raconte la création des œuvres et le destin de leurs créateurs, parfois même fictifs. Ce spectacle fait de la scène un laboratoire réflexif sur le rôle de l’art face aux transformations de notre époque.

Extrait

Je veux bien vous raconter ma vie mais on touche davantage à la fin du monde qu’à sa Renaissance. Si nos vies peuvent être un livre d’Histoire de l’Art, laissez-moi vous dire qu’il s’agit du dernier.

Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl

Dates

Mardi 23 mars 20h

Mercredi 24 mars 20h

Jeudi 25 mars 20h

Vendredi 26 mars 20h

Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Public Tout public dès 14 ans

Durée estimée 2h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Les artistes qu’on mérite

L’événement Les artistes qu’on mérite Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne