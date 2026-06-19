Les As de l’Illusion Carvin
Les As de l’Illusion Carvin samedi 20 juin 2026.
Carvin
Les As de l’Illusion
24 rue des lilas Carvin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Oubliez le théâtre classique lors de cette Murder Party familiale, le public quitte son siège pour interroger les suspects et résoudre l’enquête lui-même.
Pourquoi en parler à votre public Une idée de sortie locale, originale et intergénérationnelle. Une mise en lumière du spectacle vivant immersif et de l’improvisation. La découverte d’un lieu atypique au cœur d’une ville qui bouge ! .
24 rue des lilas Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
Forget traditional theater: at this family-friendly Murder Mystery Party, the audience leaves their seats to question the suspects and solve the case themselves.
L’événement Les As de l’Illusion Carvin a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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