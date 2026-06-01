TRIBUTE DEPECHE MODE, Place Jean Jaurès, Carvin

TRIBUTE DEPECHE MODE Samedi 20 juin, 19h00, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Programme Fête de la musique :

– A 19H : Les Invisibles Band Pop Rock

Groupe pop rock local – Vibrez au son des classiques et musiques actuelles qui ont marqué des générations ! Que vous soyez fan de U2, des Cranberries, de Mademoiselle K, Tracy Chapman, Amy Winehouse, Kaléo, Johnny Hallyday, Gainsbourg, Niagara, Police, Radiohead, Le Brio, 4 no blondes, The Beatles, Nirvana, Eurythmics, Les Rita Mitsouko, Superbus, The White Stripes, Oasis, The Ramones, Blur, et bien d’autres, notre groupe a préparé un mélange explosif qui fera vibrer tout le monde.

https://youtu.be/iV15_uv1fwc?si=V4NOaktt6TjUjQ1p

– A 21h15 : Concert Remode The music of Depeche Mode

Depeche Mode, géants de la synthpop, possèdent une énergie scénique inégalée. REMODE, originaire de Bielefeld en Allemagne, va bien au-delà de simples reprises de leurs idoles. Grâce à une présence scénique captivante, ils suscitent chez leur public des émotions habituellement réservées au groupe original. Même les fans les plus exigeants de Depeche Mode restent sans voix après un concert de REMODE, rejoignant ainsi une communauté de fans toujours plus nombreuse.

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Bien sûr, la setlist inclut tous les plus grands succès de Depeche Mode : de « People Are People », « Personal Jesus » et « Wrong » à « Just Can’t Get Enough » et « Enjoy The Silence », ils comblent toutes les attentes.

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REMODE, originaire de Bielefeld en Allemagne, va bien au-delà de simples reprises de leurs idoles.