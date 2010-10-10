Les ateliers créatifs de Rachel Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Les ateliers créatifs de Rachel

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Créer une œuvre, un personnage de manga ou un objet rigolo un atelier pour développer imagination et talent. A faire en famille, c’est idéal !

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : Rachel’s Creative Workshops

Create a piece of art, a manga character, or a fun object: a workshop to develop your imagination and talent. It’s perfect for the whole family!

L’événement Les ateliers créatifs de Rachel Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux