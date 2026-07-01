Présence de l’orgue Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux
mercredi 15 juillet 2026 · Rue de Lattre de Tassigny · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Présence de l’orgue
Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Portes ouvertes et échange musical.
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Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12 orgues.pontdevaux@free.fr
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English : Presence of the organ
Open house and musical exchange.
L’événement Présence de l’orgue Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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