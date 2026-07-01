Présence de l’orgue Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux

mercredi 15 juillet 2026 · Rue de Lattre de Tassigny · Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Présence de l’orgue

Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Portes ouvertes et échange musical.

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Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12 orgues.pontdevaux@free.fr

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English : Presence of the organ

Open house and musical exchange.

L’événement Présence de l’orgue Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux