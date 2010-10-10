Les ateliers naturalistes autour de l’exposition Art Trop Podes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Les ateliers naturalistes autour de l’exposition Art Trop Podes

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Partez à la recherche des petites bêtes du plan d’eau avec Pierrick Nivet. Solution de repli en cas de mauvais temps.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : Nature-themed workshops accompanying the “Art Trop Podes” exhibition

Join Pierrick Nivet on a search for the small creatures living in the pond. Alternative activity in case of bad weather.

L’événement Les ateliers naturalistes autour de l’exposition Art Trop Podes Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux