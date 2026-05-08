Les Ateliers Daguerre / D’amour ou Daguerre Les Ateliers Daguerre Paris
Les Ateliers Daguerre / D’amour ou Daguerre Les Ateliers Daguerre Paris samedi 6 juin 2026.
Peinture, Dessin, Vidéo, Installation, Musique, Exposition, Installation monumentale
Les Ateliers Daguerre proposent, pour la Nuit Blanche, une programmation autour de l’amour et de la fête.
Deux univers témoignent de l’amour : d’un côté, une jungle luxuriante, foisonnante et colorée. Un amour passionnel, généreux, vibrant, qui peut aussi devenir oppressant et étouffant car les plus belles plantes ne sont-elles pas parfois toxiques ?
Le public est invité à butiner, à se perdre dans les parfums des ateliers. L’amour peut aussi être empreint de sagesse, à l’image de la peinture murale de Luis Chenche actuellement visible : pardonner, écouter, pour mieux se construire.
L’amour, c’est cet élan de vie que l’on retrouve dans les courts-métrages d’Anne Chpakovski : se battre pour ses convictions, se projeter au-delà des injustices, c’est la fougue impétueuse de la jeunesse. L’amour, c’est aussi la fête : la liberté, le lâcher-prise. La fête est politique, tout comme nos façons d’aimer. C’est cet espace que nous propose Jean Biche avec son DJ set en drag et ses pancartes de manif.
17h – 21h : visite des ateliers des 12 artistes
Inauguration de la nouvelle peinture murale
Découverte de l’installation dans l’espace public
17h – 20h : musique et radio du cœur animé par Jean Biche
21h30 – 22h30 : projection de courts-métrages d’Anne + Vidéos Sandy
22h30 – 00H : DJ / performance / spectacle : plutôt dans la rue & cour
En partenariat avec la Mairie du 14e
Avec le commissariat de : Cholé Bourdon
Portes ouvertes ateliers artistes, DJ set, projections courts métrages.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Les Ateliers Daguerre 40, rue Bourlard 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Les Ateliers Daguerre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation à la modélisation 3D avec Blender, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- Matsuri au Parc Floral de Paris : une immersion totale au cœur du Japon Parc Floral de Paris Paris 8 mai 2026
- Stage danse indienne : Bharatanatyam. Théâtre La Boutonnière PARIS 8 mai 2026
- Programmation créative avec Micro:bit, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026