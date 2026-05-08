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Les Ateliers Daguerre / D’amour ou Daguerre Les Ateliers Daguerre Paris

Les Ateliers Daguerre / D’amour ou Daguerre Les Ateliers Daguerre Paris

Les Ateliers Daguerre / D’amour ou Daguerre Les Ateliers Daguerre Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les Ateliers Daguerre

Adresse : 40, rue Bourlard

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Peinture, Dessin, Vidéo, Installation, Musique, Exposition, Installation monumentale

Les Ateliers Daguerre proposent, pour la Nuit Blanche, une programmation autour de l’amour et de la fête.
Deux univers témoignent de l’amour : d’un côté, une jungle luxuriante, foisonnante et colorée. Un amour passionnel, généreux, vibrant, qui peut aussi devenir oppressant et étouffant car les plus belles plantes ne sont-elles pas parfois toxiques ?
Le public est invité à butiner, à se perdre dans les parfums des ateliers. L’amour peut aussi être empreint de sagesse, à l’image de la peinture murale de Luis Chenche actuellement visible : pardonner, écouter, pour mieux se construire.
L’amour, c’est cet élan de vie que l’on retrouve dans les courts-métrages d’Anne Chpakovski : se battre pour ses convictions, se projeter au-delà des injustices, c’est la fougue impétueuse de la jeunesse. L’amour, c’est aussi la fête : la liberté, le lâcher-prise. La fête est politique, tout comme nos façons d’aimer. C’est cet espace que nous propose Jean Biche avec son DJ set en drag et ses pancartes de manif.

17h – 21h : visite des ateliers des 12 artistes
Inauguration de la nouvelle peinture murale
Découverte de l’installation dans l’espace public

17h – 20h : musique et radio du cœur animé par Jean Biche
21h30 – 22h30 : projection de courts-métrages d’Anne + Vidéos Sandy

22h30 – 00H : DJ / performance / spectacle : plutôt dans la rue & cour

En partenariat avec la Mairie du 14e

Avec le commissariat de : Cholé Bourdon

Portes ouvertes ateliers artistes, DJ set, projections courts métrages.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Les Ateliers Daguerre 40, rue Bourlard  75014 Paris


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