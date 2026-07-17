Les ateliers de la mémoire, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Les ateliers de la mémoire 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les ateliers de la mémoire

Pour inaugurer les commémorations du bicentenaire de la photographie dans les Yvelines, le photographe Clément Marion installe son « Afghan Box » aux Archives départementales des Yvelines et invite tous ceux qui le souhaitent à venir prendre la pose le temps d’un portrait. Chacun repart avec son propre tirage argentique, réalisé sur place grâce à cette étonnante chambre photographique-laboratoire héritée du XIXe siècle.

Maniant les techniques photographiques les plus anciennes avec une interprétation très contemporaine, l’artiste fait ainsi la passerelle entre le monde des archives photographiques et les visages et paysages d’aujourd’hui. Il sera présent en résidence itinérante dans le département pendant un an, à la rencontre des Yvelinois.

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Ateliers

© Clément Marion