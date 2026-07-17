Les ateliers olfactifs de Nez en herbe, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Les ateliers olfactifs de Nez en herbe Dimanche 11 octobre, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

LES ATELIERS OLFACTIFS DE NEZ EN HERBE

A l’aide de jeux olfactifs, découvrez les pouvoirs de votre nez !

Il nous aide à reconnaître les aliments et à nous repérer dans l’environnement, il nous fait fuir les mauvaises odeurs et approcher les bonnes.

L’odorat joue un rôle essentiel dans nos vies. Cultivé dès le plus jeune âge, il favorise les apprentissages en développant l’attention et la mémoire, il encourage une alimentation plus saine et contribue au bien-être.

L’association Nez en Herbe favorise l’éveil olfactif à tous les âges, chez les petits et les grands.

En famille à partir de 5 ans. Durée : libre

Dimanche 11 octobre de 15h à 18h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Des ateliers pour comprendre comment fonctionne l’odorat et tester ses capacités olfactives