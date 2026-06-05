Saint-Philibert

Les auditions de Saint-Phil en art

Salle Le Mousker Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les élèves des ateliers de Saint-Phil en art vous donnent rendez-vous à la salle Le Mousker pour les auditions de fin d’année.

Les classes d’éveil musical, de clarinette, de batterie, d’accordéon, et de piano, se succèderont sur scène avant de laisser la place à un concert de la chorale.

Vous pourrez également découvrir le travail des ateliers de dessin-peinture enfants et adultes, de couture, et échanger avec les professeurs et les bénévoles autour du verre de l’amitié..

On vous attend nombreux.

Samedi 13 juin de 17 h à 19 h à la salle Le Mousker. Accès libre. .

Salle Le Mousker Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 71 20 20 21

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English :

L’événement Les auditions de Saint-Phil en art Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon