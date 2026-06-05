Les auditions de Saint-Phil en art Saint-Philibert
Les auditions de Saint-Phil en art Saint-Philibert samedi 13 juin 2026.
Saint-Philibert
Les auditions de Saint-Phil en art
Salle Le Mousker Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les élèves des ateliers de Saint-Phil en art vous donnent rendez-vous à la salle Le Mousker pour les auditions de fin d’année.
Les classes d’éveil musical, de clarinette, de batterie, d’accordéon, et de piano, se succèderont sur scène avant de laisser la place à un concert de la chorale.
Vous pourrez également découvrir le travail des ateliers de dessin-peinture enfants et adultes, de couture, et échanger avec les professeurs et les bénévoles autour du verre de l’amitié..
On vous attend nombreux.
Samedi 13 juin de 17 h à 19 h à la salle Le Mousker. Accès libre. .
Salle Le Mousker Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 71 20 20 21
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English :
L’événement Les auditions de Saint-Phil en art Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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