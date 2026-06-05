Soirée engagée: consentement, respect, égalité Saint-Philibert
Soirée engagée: consentement, respect, égalité Saint-Philibert vendredi 12 juin 2026.
Saint-Philibert
Soirée engagée: consentement, respect, égalité
Salle Méaban Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Une soirée pour écouter, comprendre et faire entendre la voix des jeunes.
Participation libre au profit de l’association Corps et Âmes. .
Salle Méaban Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Soirée engagée: consentement, respect, égalité Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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