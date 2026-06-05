Saint-Philibert

Soirée engagée: consentement, respect, égalité

Salle Méaban Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée pour écouter, comprendre et faire entendre la voix des jeunes.

Participation libre au profit de l’association Corps et Âmes. .

Salle Méaban Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Soirée engagée: consentement, respect, égalité Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon