Les aventures de Tom Sawyer, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

samedi 12 décembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Les aventures de Tom Sawyer Samedi 12 décembre, 15h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 29 € – 2e série : 25 € – Abonné 1re série : 26 € – Moins de 26 ans : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:50:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:50:00+01:00

D’APRÈS L’ŒUVRE DE MARK TWAIN

MISE EN SCÈNE DAVID ROZEN

DISTRIBUTION EN COURS

LIVRET ET PAROLES LUDOVIC-ALEXANDRE VIDAL

ORCHESTRATIONS LARRY BLANK ET ANTOINE LEFORT

SCÉNOGRAPHIE JULIETTE AZZOPARDI

LUMIÈRE ALEX DECAIN

CHORÉGRAPHIE JOHAN NUS

MUSIQUE JULIEN SALVIA

CRÉATION SONORE STÉPHANE GOLDSZTEJN

PRODUCTION DOUBLE D PRODUCTIONS

DURÉE 1H50 AVEC ENTRACTE

EN FAMILLE – À PARTIR DE 6 ANS

1848. Saint Petersburg, sur les bords du Mississippi.

Tom Sawyer est un jeune adolescent insouciant qui rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette petite ville des États-Unis, Tom est vu comme un petit vaurien avec de mauvaises fréquentations.

Sa tante Polly essaye tant bien que mal de l’élever.

Alors qu’il fugue, Tom rencontre Huckleberry Finn, jeune marginal qui vogue le long du Mississippi à bord de son radeau.

Un soir, alors que les deux compères se trouvent dans un cimetière, ils sont les témoins d’un meurtre…

Suivez les aventures de ce jeune héros intrépide dans cette comédie musicale rythmée et pleine d’émotions !

Un spectacle pour toute la famille, élu « meilleure comédie musicale jeune public » aux Trophées de la Comédie Musicale.

« Une adaptation enlevée et sensible » TÉLÉRAMA

« Entraînante, cette adaptation aux décors mobiles très réussis fait mouche auprès des petits comme des grands » LE PARISIEN

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Comédie musicale

©Maxime Guerville