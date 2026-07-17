Les aventures de Tom Sawyer, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
samedi 12 décembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Les aventures de Tom Sawyer Samedi 12 décembre, 15h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 29 € – 2e série : 25 € – Abonné 1re série : 26 € – Moins de 26 ans : 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:50:00+01:00
Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:50:00+01:00
D’APRÈS L’ŒUVRE DE MARK TWAIN
MISE EN SCÈNE DAVID ROZEN
DISTRIBUTION EN COURS
LIVRET ET PAROLES LUDOVIC-ALEXANDRE VIDAL
ORCHESTRATIONS LARRY BLANK ET ANTOINE LEFORT
SCÉNOGRAPHIE JULIETTE AZZOPARDI
LUMIÈRE ALEX DECAIN
CHORÉGRAPHIE JOHAN NUS
MUSIQUE JULIEN SALVIA
CRÉATION SONORE STÉPHANE GOLDSZTEJN
PRODUCTION DOUBLE D PRODUCTIONS
DURÉE 1H50 AVEC ENTRACTE
EN FAMILLE – À PARTIR DE 6 ANS
1848. Saint Petersburg, sur les bords du Mississippi.
Tom Sawyer est un jeune adolescent insouciant qui rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette petite ville des États-Unis, Tom est vu comme un petit vaurien avec de mauvaises fréquentations.
Sa tante Polly essaye tant bien que mal de l’élever.
Alors qu’il fugue, Tom rencontre Huckleberry Finn, jeune marginal qui vogue le long du Mississippi à bord de son radeau.
Un soir, alors que les deux compères se trouvent dans un cimetière, ils sont les témoins d’un meurtre…
Suivez les aventures de ce jeune héros intrépide dans cette comédie musicale rythmée et pleine d’émotions !
Un spectacle pour toute la famille, élu « meilleure comédie musicale jeune public » aux Trophées de la Comédie Musicale.
« Une adaptation enlevée et sensible » TÉLÉRAMA
« Entraînante, cette adaptation aux décors mobiles très réussis fait mouche auprès des petits comme des grands » LE PARISIEN
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Comédie musicale
©Maxime Guerville
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