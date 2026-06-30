Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Tous nos sens en éveil Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
mardi 21 juillet 2026 · Pavillon du Milieu de Loire · Pouilly-sur-Loire
Informations pratiques
Pouilly-sur-Loire
Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Tous nos sens en éveil
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-21
A l’âge où la découverte du monde passe par les 5 sens, ces activités affûterons l’ouïe, l’odorat, le goût, la vue ou encore le toucher de vos bouts-de-chou!
Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Tous nos sens en éveil
L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Tous nos sens en éveil Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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