Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 22 juillet 2026.

Pouilly-sur-Loire

Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ! Ces journées sont faites pour lui !

Ce mercredi 13 août, pas d’île déserte pour nos petits candidats à Koh- Lantana, mais des épreuves drôles et sportives sur les plages de la Loire.

De quoi s’y croire totalement ! Oserez-vous affronter vos limites pour remporter ce grand jeu en équipe ? .

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana

L’événement Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire