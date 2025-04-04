Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 22 juillet 2026.
Pouilly-sur-Loire
Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ! Ces journées sont faites pour lui !
Ce mercredi 13 août, pas d’île déserte pour nos petits candidats à Koh- Lantana, mais des épreuves drôles et sportives sur les plages de la Loire.
De quoi s’y croire totalement ! Oserez-vous affronter vos limites pour remporter ce grand jeu en équipe ? .
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana
L’événement Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans spéciale Koh Lantana Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire
À voir aussi à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)
- Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 30 juin 2026
- Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire 3 juillet 2026
- It’s Wine Time dans les vignes La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 4 juillet 2026
- Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 5 juillet 2026
- Fête des Terroirs et Foire aux Vins Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 14 juillet 2026