Les ballades de Mélodine, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Les ballades de Mélodine Samedi 28 novembre, 16h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Public Familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Bonhommes de neige, guirlandes étincelantes, étoiles qui scintillent et musiques entraînantes.

C’est aux sons d’une quinzaine d’instruments différents, sur les arrangements des Ballades de Mélodine, que petits et grands préparent Noël avec impatience.

Avec Géraldine Canu, GéMuzik et Amélie Delaval, La Petite Note Barrée

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Préparer Noël en musique, entre bonhommes de neige, guirlandes scintillantes et une quinzaine d’instruments qui font briller les Ballades de Mélodine pour petits et grands.