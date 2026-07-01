Les Beaux airs du Bel-Air : déambulation musicale et théâtrale, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Les Beaux airs du Bel-Air : déambulation musicale et théâtrale Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Bel-Air célèbre des moments de son histoire et de son patrimoine en musique et en déambulation théâtrale sous la houlette de la Compagnie TROTTOIR EXPRESS qui promène ses évocations patrimoniales dans toute la France depuis 40 ans et de MEGAFAUNE, fanfare de création, cuivres et percussions.

Départ de la place des Rotondes.

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Spectacle « Les Beaux airs du Bel-Air »

© Trottoir Express