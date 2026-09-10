Les belles demeures de Romans-sur-Isère, Maison du Mouton, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Les belles demeures de Romans-sur-Isère 19 et 20 septembre Maison du Mouton Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouvrez les portes d’une sélection de demeures, parmi les plus belles du centre historique.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton, 26100 Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 51 71 [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] Cette maison, datée du XIVe siècle, est en cours de restauration. Elle accueillera prochainement des espaces d’expositions présentant l’histoire et le patrimoine de Romans et de sa région. Parking à proximité.

Ouvrez les portes d’une sélection de demeures, parmi les plus belles du centre historique.

©Pays d’Art et d’Histoire