Les bibliothécaires racontent, Château Corbin – Médiathèque Eugène Corbin de LIVERDUN, Liverdun
samedi 3 octobre 2026 · Château Corbin - Médiathèque Eugène Corbin de LIVERDUN · Liverdun
Informations pratiques
Les bibliothécaires racontent Samedi 3 octobre, 15h00 Château Corbin – Médiathèque Eugène Corbin de LIVERDUN Meurthe-et-Moselle
8 enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Bébés lecteurs : la lecture commence dès le berceau !
Pour Biblis en folie, les bibliothécaires ouvrent leurs bras aux tout-petits (18 mois – 3 ans) pour un moment de lecture tout en douceur. Comptines, imagiers, histoires à toucher et livres qui font du bruit : à cet âge, on ne lit pas seulement avec les yeux, on lit avec les mains, les oreilles et les câlins.
Installés sur des coussins bien confortables, les enfants découvrent le plaisir des mots et des images en compagnie d’un adulte complice. Une parenthèse tendre et joyeuse pour éveiller la curiosité et donner très tôt le goût des livres.
Venez comme vous êtes, avec vos petits curieux !
Château Corbin – Médiathèque Eugène Corbin de LIVERDUN 13 Place de la Cagnotte 54460 LIVERDUN Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 24 67 95 http://www.liverdun.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 24 67 95 »}] Centre culturel Entrée libre
Biblis en folie 2026
©mediathequecorbin
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