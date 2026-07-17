Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues, Domaine des Eaux Bleues, Liverdun
samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Eaux Bleues · Liverdun
Informations pratiques
Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues 19 et 20 septembre Domaine des Eaux Bleues Meurthe-et-Moselle
Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Située dans un somptueux parc de 18 hectares, cette ancienne propriété de la famille Corbin recèles de chefs d’œuvre de l’Art Nouveau.
La visite présentera la Villa de la Garenne (l’extérieur uniquement), ses ferronneries et mosaïques, ainsi que l’arboretum et ses essences rares.
Domaine des Eaux Bleues La Garenne 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Située dans un somptueux parc de 18 hectares, cette ancienne propriété de la famille Corbin recèle des chefs d’œuvre de l’Art Nouveau.
©CCBP
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