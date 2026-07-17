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Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues, Domaine des Eaux Bleues, Liverdun

samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Eaux Bleues · Liverdun

Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues, Domaine des Eaux Bleues, Liverdun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine des Eaux Bleues
Adresse
La Garenne 54460 Liverdun
Ville
54460 Liverdun
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 30 personnes

Visite commentée du parc du Domaine des Eaux Bleues 19 et 20 septembre Domaine des Eaux Bleues Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Située dans un somptueux parc de 18 hectares, cette ancienne propriété de la famille Corbin recèles de chefs d’œuvre de l’Art Nouveau.
La visite présentera la Villa de la Garenne (l’extérieur uniquement), ses ferronneries et mosaïques, ainsi que l’arboretum et ses essences rares.

Domaine des Eaux Bleues La Garenne 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Située dans un somptueux parc de 18 hectares, cette ancienne propriété de la famille Corbin recèle des chefs d’œuvre de l’Art Nouveau.

©CCBP

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