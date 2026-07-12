AGENDA · Paris
Les bibliothèques patrimoniales à l’Hôtel de Ville pour les journées du patrimoine Hôtel de Ville Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Paris
Informations pratiques
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour y découvrir des trésors, ses salons et également les collections des bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris, avec pour thème principale cette année la photographie.
Venez découvrir les collections des bibliothèques patrimoniales de Paris à l’Hôtel de Ville !
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris
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