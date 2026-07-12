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Les bibliothèques patrimoniales à l’Hôtel de Ville pour les journées du patrimoine Hôtel de Ville Paris

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Paris

Les bibliothèques patrimoniales à l’Hôtel de Ville pour les journées du patrimoine Hôtel de Ville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
3 rue de Lobau
Ville
75004 Paris
Département
Paris

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour y découvrir des trésors, ses salons et également les collections des bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris, avec pour thème principale cette année la photographie.

Venez découvrir les collections des bibliothèques patrimoniales de Paris à l’Hôtel de Ville !
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau  75004 Paris


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