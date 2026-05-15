Vendôme

Les Bodin’s & friends à Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

L’association Loir Événements propose des spectacles variés humour, théâtre, chanson accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle.

Les Bodin’s & friends à Vendôme. Les Bodin’s vous invitent avec Franjo, Charlotte Boisselier et Mathieu Grillon pour passer un moment de légèreté et de rire, fidèle à l’humour qui les caractérise. Préparez-vous à vivre une soirée conviviale et hilarante, comme à l’accoutumée ! .

Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 loirevenements@gmail.com

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English :

The Loir Événements association offers a variety of shows comedy, theater, song accessible to all audiences. These performances, mainly organized at the Minotaure in Vendôme, enrich the cultural program.

L’événement Les Bodin’s & friends à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Vendome Territoires Vendomois