Les Bodin’s & friends à Vendôme Vendôme
Les Bodin’s & friends à Vendôme Vendôme jeudi 17 décembre 2026.
Vendôme
Les Bodin’s & friends à Vendôme
Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
L’association Loir Événements propose des spectacles variés humour, théâtre, chanson accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle.
Les Bodin’s & friends à Vendôme. Les Bodin’s vous invitent avec Franjo, Charlotte Boisselier et Mathieu Grillon pour passer un moment de légèreté et de rire, fidèle à l’humour qui les caractérise. Préparez-vous à vivre une soirée conviviale et hilarante, comme à l’accoutumée ! .
Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 loirevenements@gmail.com
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English :
The Loir Événements association offers a variety of shows comedy, theater, song accessible to all audiences. These performances, mainly organized at the Minotaure in Vendôme, enrich the cultural program.
L’événement Les Bodin’s & friends à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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