Les Bourgeois de Calais, Musée des beaux-arts de Calais, Calais

Informations pratiques

Les Bourgeois de Calais Dimanche 20 septembre, 11h00, 17h00 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Durée : 1 heure. À partir de 10 ans. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1884, quand Omer Dewavrin entre dans l’atelier d’Auguste Rodin pour lui passer commande d’un monument en hommage à six figures légendaires de la guerre de Cent Ans, il a la certitude d’avoir fait le bon choix. Mais le maire de l’époque ne sait pas encore qu’il s’écoulera dix ans avant que l’artiste, en quête de perfection, se décide à déclarer son travail achevé.

Lecture théâtralisée d’après le roman « Les Bourgeois de Calais » de Michel Bernard (Éditions La Table Ronde).

Compagnie Les Passagers

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.46.48.40 »}] Parking gratuit

En 1884, quand Omer Dewavrin entre dans l’atelier d’Auguste Rodin pour lui passer commande d’un monument en hommage à six figures légendaires de la guerre de Cent Ans, il a la certitude d’avoir fait …