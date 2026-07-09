Les Braises Vigneronnes au Château Famaey Puy-l’Évêque
jeudi 9 juillet 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Les Braises Vigneronnes au Château Famaey
Inganel Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Soirée chic et champêtre !
Venez profiter du domaine autour d'une soirée vins et côtes de bœuf !
Réservation obligatoire, places limitées.
Soirée chic et champêtre !
Venez profiter du domaine autour d'une soirée vins et côtes de bœuf !
Réservation obligatoire, places limitées.
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Inganel Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 72 12 21 10 maarten@chateaufamaey.com
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English :
A chic and rustic evening!
Come enjoy the estate with an evening of wine and beef ribs!
Reservations required; limited seating.
L’événement Les Braises Vigneronnes au Château Famaey Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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