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Les Braises Vigneronnes au Château Famaey Puy-l’Évêque

jeudi 9 juillet 2026 · Puy-l'Évêque

Les Braises Vigneronnes au Château Famaey Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Adresse
Inganel
Ville
46700 Puy-l'Évêque
Département
Lot
Tarif
10 10 Tarif enfant

Puy-l’Évêque

Les Braises Vigneronnes au Château Famaey

Inganel Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Soirée chic et champêtre !

Venez profiter du domaine autour d'une soirée vins et côtes de bœuf !

Réservation obligatoire, places limitées.

Soirée chic et champêtre !

Venez profiter du domaine autour d'une soirée vins et côtes de bœuf !

Réservation obligatoire, places limitées.

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Inganel Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 72 12 21 10  maarten@chateaufamaey.com

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English :

A chic and rustic evening!

Come enjoy the estate with an evening of wine and beef ribs!

Reservations required; limited seating.

L’événement Les Braises Vigneronnes au Château Famaey Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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