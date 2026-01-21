Les brocantes de l’Île Azay-le-Rideau
Les brocantes de l’Île Azay-le-Rideau dimanche 29 mars 2026.
Les brocantes de l’Île
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-03-29 2026-05-31 2026-08-30 2026-10-25 2026-11-29
Une manifestation pour chineurs et de brocanteurs
Venez flâner de stand en stand les dimanches 29 mars, 31 mai, 30 août, 25 octobre (à l’occasion de la Foire d’Automne) et 29 novembre.
On y trouve des objets variés antiquités, meubles anciens, bibelots, décorations, curiosités…
Une manifestation pour chineurs et de brocanteurs
Venez flâner de stand en stand les dimanches 29 mars, 31 mai, 30 août, 25 octobre (à l’occasion de la Foire d’Automne) et 29 novembre.
On y trouve des objets variés antiquités, meubles anciens, bibelots, décorations, curiosités…
Ambiance conviviale et détendue, souvent avec restauration sur place
Espaces de restauration (food trucks, buvette) et parkings à proximité pour faciliter la visite. .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The brocantes professionnelles de l?Île take place every 5th Sunday of the month, including 5 weekends.
The brocanteurs and antique dealers present at this event will be delighted to welcome you
shaded site, on-site catering and parking nearby
50 exhibitors
L’événement Les brocantes de l’Île Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme