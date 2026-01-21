Les brocantes de l’Île

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-03-29 2026-05-31 2026-08-30 2026-10-25 2026-11-29

Une manifestation pour chineurs et de brocanteurs

Venez flâner de stand en stand les dimanches 29 mars, 31 mai, 30 août, 25 octobre (à l’occasion de la Foire d’Automne) et 29 novembre.

On y trouve des objets variés antiquités, meubles anciens, bibelots, décorations, curiosités…

Ambiance conviviale et détendue, souvent avec restauration sur place

Espaces de restauration (food trucks, buvette) et parkings à proximité pour faciliter la visite. .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

The brocantes professionnelles de l?Île take place every 5th Sunday of the month, including 5 weekends.

The brocanteurs and antique dealers present at this event will be delighted to welcome you

shaded site, on-site catering and parking nearby

50 exhibitors

