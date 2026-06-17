Les bronzés never die Buis-les-Baronnies
samedi 12 décembre 2026 · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Les bronzés never die
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Avec Les bronzés never die, la Cie Estock Fish livre un spectacle de rue explosif mêlant humour, dérision et performances circassiennes.
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
With *Les bronz%E9s never die*, the Estock Fish Company presents an explosive street performance that blends humor, satire, and circus acts.
L’événement Les bronzés never die Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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