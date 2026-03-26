Les bruits de l’eau #1 Viva Napoli, chansons et mélodies populaires napolitaines Promenade de l’Arc Aix-en-Provence

Les bruits de l’eau #1 Viva Napoli, chansons et mélodies populaires napolitaines

Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h. Promenade de l’Arc Avenue de l’Arc de Meyran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Petit déjeuner concert avec le Duo Lyra (duo harpe et mandoline) et la chanteuse Pascale Sicaud-Beauchesnais sur un répertoire napolitain.

Entre la musique lyrique et les airs populaires, ce programme est empreint des passions méditerranéennes amour, jalousie, douleur de l’absence, mélancolie, mais aussi joie de vivre…Un petit déjeuner musical chaleureux, avec café, thé, viennoiserie…, où la voix se mêle aux cordes dans un concert acoustique respectueux de l’environnement.



Compagnie Vincent Beer-Demander & Co Duo Lyra, avec la chanteuse Pascale Sicaud-Beauchesnais



Manon OPAVSKA Harpe

Tony COULLET Mandoline

Pascale SICAUD-BEAUCHESNAIS Mezzo-soprano



Tony Coullet étudie la guitare et la mandoline au Conservatoire de Marseille puis au Conservatoire Royal de Liège. Premier prix du concours international de mandoline de Marseille, il pratique aussi bien le classique que le jazz ou les musiques du monde. En 2024, il monte le Duo Lyra avec la harpiste Manon Opavska, et en 2025, se produit en tant que soliste dans Don Giovanni au Festival d’Aix-en-Provence.



Manon Opavska étudie au Conservatoire de région de Saint-Maur-des-Fossés puis au Conservatoire Royal de Liège et partage sa vie entre l’enseignement et la scène, au sein de diverses formations Duo Lyra, Orchestre de La Monnaie à Bruxelles, l’Opéra Royal de Liège… Elle collabore par ailleurs avec le rappeur Dooz Kawa.



Pascale Sicaud-Beauchesnais, a étudié le piano et la musicologie, avant de s’orienter vers le chant. Lauréate de plusieurs concours internationaux, on a pu l’entendre par exemple dans le rôle Diane (Orphée aux enfers) à l’Opéra de Marseille, ou de Rosine dans le Barbier de Séville au Ranelag, mais aussi dans le trio jazz de Trouble in Tahiti de Bernstein à l’Opéra de Tours.



Programmation de l’Ouvre-Boîte en partenariat avec Menelik avec le soutien de la ville d’Aix-en-Provence et du Département 13. Avec la Compagnie VBD&CO Duo Lyra. .

Promenade de l’Arc Avenue de l’Arc de Meyran Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Breakfast concert with Duo Lyra (harp and mandolin duo) and singer Pascale Sicaud-Beauchesnais on a Neapolitan repertoire.

L’événement Les bruits de l’eau #1 Viva Napoli, chansons et mélodies populaires napolitaines Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence