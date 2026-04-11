Les bruits de l’eau #2 Riu Pèira en duo Promenade de la torse Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les bruits de l’eau #2 Riu Pèira en duo

Samedi 6 juin 2026 à partir de 10h. Promenade de la torse 12 rue Pierre de Coubertin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Petit déjeuner-concert au bord de l’eau, musique, viennoiserie, café et thé… avec Riu Pèira en duo.

Les deux musiciens, le violoniste-guitariste marseillais Jean-Christophe Gairard, et Florian Vella, auteur-interprète et guitariste d’origine sicilienne, se retrouvent dans une recherche commune de leurs héritages musicaux respectifs, entre Occitanie et Italie du Sud. Ils remontent avec nous le cours du Riu Pèira (rivière de pierre en provençal), portant dans leur cœur les mélodies de l’ailleurs. C’est le matin au bord de la rivière. Entre le bruit de l’eau, le chant des cigales, la guitare et la mandoline, Riu Pèira déverse ses notes provençales et siciliennes, au goût aillé d’amour, de douleur, et de rires.



Florian Vella chant, guitare, percussions

Jean-Christophe Gairard chant, violon, mandoline, guitare





Florian Vella est chanteur, guitariste et percussionniste d’origine sicilienne.

Il débute la musique à 15 ans baigné dans les musiques slaves et tziganes, la musique du sud de l’Italie, la chanson et le jazz. Il intègre en 2010 le département jazz du conservatoire de Chambéry. Il est membre fondateur du projet La Tournée des Refuges auquel il participe depuis 2013 avec 8 albums et plus de 350 concerts. Membre du groupe emblématique Tchayok (musique russe et tzigane) pendant plus de 10 ans.



Jean-Christophe Gairard est violoniste, compositeur et pédagogue.

Il découvre sa passion pour les musiques slaves grâce aux compositeurs tels que Bartók, Wieniawski et Dvořák. Son parcours musical a été marqué par ses rencontres avec les violonistes Tcha Limberger et Marcel Râmba lors de séjours au cœur de la Transylvanie.

Il se produit actuellement avec son JC Gairard Quintet, co-dirige le projet itinérant Tournée des Refuges, en quartet avec Tcha Limberger ainsi qu’avec le Duo Mierlitsa et le Quarteto Rebolô. Il est également enseignant résident au festival Fiddlers on the Move à Gand (BE).



Programmation du théâtre de l’Ouvre-Boîte en collaboration avec la ville d’Aix-en-Provence et le département 13 en partenariat avec Menelik et avec le soutien de Ma Terre. .

Promenade de la torse 12 rue Pierre de Coubertin Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Breakfast concert by the water, music, pastries, coffee and tea? with Riu Pèira duo.

L’événement Les bruits de l’eau #2 Riu Pèira en duo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Mairie d’Aix-en-Provence