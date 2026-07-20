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Les cafés d’histoire La carte postale ancienne lavalloise au début du 20è siècle Place de la Tremoille Laval

mercredi 19 août 2026 · Place de la Tremoille · Laval

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Place de la Tremoille
Adresse
Cour du Château
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les cafés d’histoire La carte postale ancienne lavalloise au début du 20è siècle

Place de la Tremoille Cour du Château Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 13:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Des mini conférences agrémentées d’un café servi dans le cadre prestigieux de la cour du château
Jean-Yves Launat Président du club cartophile de Laval et de la Mayenne

Gratuit
Sans réservation   .

Place de la Tremoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Mini-lectures accompanied by coffee served in the prestigious setting of the castle courtyard

L’événement Les cafés d’histoire La carte postale ancienne lavalloise au début du 20è siècle Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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