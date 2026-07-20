Les cafés d’histoire La carte postale ancienne lavalloise au début du 20è siècle Place de la Tremoille Laval

mercredi 19 août 2026 · Place de la Tremoille · Laval

Informations pratiques

Laval

Les cafés d’histoire La carte postale ancienne lavalloise au début du 20è siècle

Place de la Tremoille Cour du Château Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 13:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Des mini conférences agrémentées d’un café servi dans le cadre prestigieux de la cour du château

Jean-Yves Launat Président du club cartophile de Laval et de la Mayenne

Gratuit

Sans réservation .

Place de la Tremoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Mini-lectures accompanied by coffee served in the prestigious setting of the castle courtyard

L’événement Les cafés d’histoire La carte postale ancienne lavalloise au début du 20è siècle Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME