Les caftans du Maroc dans les collections muséales France/Maroc, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Les caftans du Maroc dans les collections muséales France/Maroc Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Le caftan, emprunté du mot persan khaftan, est un vêtement ample à manches longues. Taillé dans de riches étoffes, il constitue le costume d’apparat par excellence des femmes marocaines. Au prisme des collections des Oudayas, musée national de la parure de Rabat, la conférence évoquera les techniques de fabrication, les spécificités régionales et les enjeux auxquels sont confrontés les caftans. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac conserve également dans ses collections quelques dizaines de caftans d’apparat dont les plus anciens ont fait leur entrée au musée de l’Homme dans les années 1930 et dont certains ont magnifié le parcours de l’exposition « Au fil de l’or, l’art de se vêtir de l’Orient au Soleil-Levant ».

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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