Les Chansonniers du Théâtre des 2 Ânes – MANU TCHAO, Versailles Palais des Congrès, Versailles

Les Chansonniers du Théâtre des 2 Ânes – MANU TCHAO Dimanche 25 avril 2027, 16h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 50€ | Plein : 45€ | Plein : 39€ | Adhérent : 42.5€ | Adhérent : 38.25€ | Adhérent : 33.15€ | Groupe : 42.5€ | Groupe : 38.25€ | Groupe : 33.15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-25T16:30:00+02:00 – 2027-04-25T18:15:00+02:00

Fin : 2027-04-25T16:30:00+02:00 – 2027-04-25T18:15:00+02:00

MANU TCHAO !

C’est reparti comme en 2007…2012…2017…2022.

Les chansonniers de l’emblématique Théâtre des Deux Ânes reprennent la route à l’occasion de la prochaine élection présidentielle.

Du haut de plus de cinquante années d’observation politique, Jacques Mailhot, qui a vu défiler les plus et les moins de la Cinquième République, a peaufiné un spectacle à la fois incisif et désopilant de nos institutions.

Avec la brillante complicité de ses compagnons de toujours, Michel Guidoni, Florence Brunold et Gilles Détroit, il nous propose de regarder une fois encore la politique au fond des yeux.

Loin de la vulgarité ambiante et du tintamarre assourdissant de l’information permanente, ces mousquetaires de l’humour mettent joyeusement le doigt là où ça fait rire…Et souvent réfléchir.

Avec plus que jamais l’irremplaçable acuité des Chansonniers et le charme de textes ciselés et bien écrits.

Ça s’appelle « MANU TCHAO ».

… En attendant le prochain…

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.clameurs-events.com/agenda/52-Les-Chansonniers-du-Theatre-des-2-Anes-MANU-TCHAO?session=52 »}]

MANU TCHAO ! C’est reparti comme en 2007…2012…2017…2022. Les chansonniers de l’emblématique Théâtre des Deux Ânes reprennent la route à l’occasion de la prochaine élection présidentielle. Du ha … Humour